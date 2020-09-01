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01.09.2020 - 08:55 | | DHA

Son dakika... Yıldırım-8 Savur operasyonu başladı

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nca Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda 1831 kişilik personel görev aldı.

Son dakika... Yıldırım-8 Savur operasyonu başladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Mardin-Diyarbakır-Batman İl Jandarma Komutanlıkları'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1831 personel görev görev aldı.

38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7' operasyonları kapsamında, bugüne kadar toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiği; 63 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. 'Yıldırım' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Son dakika... Yıldırım-8 Savur operasyonu başladı

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