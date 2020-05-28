Son dakika... YSK'ye girecek öğrencileri ilgilendiriyor! Açık olacak

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



ÖSYM tarafından gerçekleştirlecek YKS’ye girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 30 Mayıs Cumartesi günü 10.00 17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.



Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendiler ile birlikte ana baba veli veya vasisi ; T.C kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvuruşduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.













Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi adresinden yatırılması ve son 6 ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.









