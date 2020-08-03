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03.08.2020 - 10:38 | | İHA - AA

Son dakika! Yüksekova'da uçurum faciası! Ölüler ve yaralılar

Gelen bir son dakika haberine göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, "Meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı" dedi.

Son dakika! Yüksekova'da uçurum faciası! Ölüler ve yaralılar

Hakkari Yüksekova'da pikniğe giden içinde öğretmenlerin de bulunduğu araç kaza yaptı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, "Meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı" dedi.

Öte yandan İHA'nın edindiği bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer ise kazayı doğrulayarak, hayatını kaybedenlerin bir kısmının milli eğitim çalışanı olduklarını ifade ettiler.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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