17.02.2021 - 06:56 |
Son dakika: Yunanistan'da korkutan deprem
Gelen son dakika haberine göre; AFAD, Yunanistan'ın Fokis bölgesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 06:36'da Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.82 kilometre olarak açıklandı.
AFAD yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Fokis bölgesinde saat 06.36'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2021
Büyüklük : 5.2 (Mw)
Yer : Fokis (Yunanistan)
Tarih-Saat : 17.02.2021, 06:36:04 TSİ
Enlem : 38.5115 N
Boylam : 22.0113 E
Derinlik : 5.82 km
Detay : https://t.co/emGPjujpHu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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