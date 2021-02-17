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17.02.2021 - 06:56 |

Son dakika: Yunanistan'da korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; AFAD, Yunanistan'ın Fokis bölgesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: Yunanistan'da korkutan deprem

Saat  06:36'da Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği  5.82 kilometre olarak açıklandı.

AFAD yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Fokis bölgesinde saat 06.36'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Yunanistanda korkutan deprem


173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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