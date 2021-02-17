Son dakika: Yunanistan'da korkutan deprem

Saat 06:36'da Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.82 kilometre olarak açıklandı.



AFAD yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Fokis bölgesinde saat 06.36'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.







