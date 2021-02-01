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01.02.2021 - 23:03 | | AA

Son dakika! Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oluyor

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin yarın basın açıklaması yapacak.

Son dakika! Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oluyor

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını yarın saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.

Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.

 

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