MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı...
ABONE OL
02.07.2020 - 14:30 |

Son dakika! Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı...

Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüten 6 teröristin gözaltına aldığını duyurdu.

Son dakika! Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

Akılalmaz görüntüler! Minibüsler tıklım tıklımİstanbul Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yozgat’ta ayının saldırısına uğrayan adam yaralandı

Yozgat’ta ayının saldırısına uğrayan adam yaralandı

İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

3 ülkede kabus devam ediyor!

3 ülkede kabus devam ediyor!

Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyede

Bolu'da, DEAŞ operasyonunda 3 kişi adliyede

Sıradaki Haber