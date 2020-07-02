02.07.2020 - 14:30 |
Son dakika! Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı...
Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüten 6 teröristin gözaltına aldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Akılalmaz görüntüler! Minibüsler tıklım tıklımİstanbul Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.