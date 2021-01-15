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15.01.2021 - 11:22 | | DHA

Son dakika... Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre; Zonguldak-İstanbul karayolu Ereğli kesiminde yolcu otobüsü devrildi. Kazadan yaralıların olduğu bildiriliyor.

Son dakika... Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs devrildi. Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen kazada otobüste 16 yolcunun olduğu öğrenilirken, yaralılara müdahale ediliyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Şizofren evlat dehşet saçtı! 'Babamın öldüğünü bilmiyordum'Antalya'nın Manavgat ilçesinde babası İsmail Kuran'ı öldüren annesi Emine Kuran'ı da yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran'ın mahkemede; "Gidip mutfaktan bıçağı aldım, sonrasını hatırlamıyorum. Babamın öldüğünü Adana'da tedavi görürken telefonda gösterdiler, öyle öğrendim" dedi. Anne Emine Kuran ise gözyaşlarıyla oğlundan şikayetçi olduğunu belirterek "Babasını öldürdükten sonra bana da saldırdı, her yerimi kesti. Bu orada kalsın, orada bakarım ona ama evde bakamam. Önce Allah'a, sonra devlete emanet ediyorum" şeklinde konuştu.
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