Son dakika... Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs devrildi. Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen kazada otobüste 16 yolcunun olduğu öğrenilirken, yaralılara müdahale ediliyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.