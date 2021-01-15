15.01.2021 - 11:22 | | DHA
Son dakika... Zonguldak-İstanbul karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
Gelen son dakika haberine göre; Zonguldak-İstanbul karayolu Ereğli kesiminde yolcu otobüsü devrildi. Kazadan yaralıların olduğu bildiriliyor.
Şizofren evlat dehşet saçtı! 'Babamın öldüğünü bilmiyordum'Antalya'nın Manavgat ilçesinde babası İsmail Kuran'ı öldüren annesi Emine Kuran'ı da yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran'ın mahkemede; "Gidip mutfaktan bıçağı aldım, sonrasını hatırlamıyorum. Babamın öldüğünü Adana'da tedavi görürken telefonda gösterdiler, öyle öğrendim" dedi. Anne Emine Kuran ise gözyaşlarıyla oğlundan şikayetçi olduğunu belirterek "Babasını öldürdükten sonra bana da saldırdı, her yerimi kesti. Bu orada kalsın, orada bakarım ona ama evde bakamam. Önce Allah'a, sonra devlete emanet ediyorum" şeklinde konuştu.