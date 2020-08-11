Son depremler 11 Ağustos Kandilli - AFAD | Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son depremler listesi 11 Ağustos 2020... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri duyurmaya devam ediyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri vatandaşlar sorgulamaya devam ediyor.

SON DEPREMLER 11 AĞUSTOS

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ TIKLAYINIZ