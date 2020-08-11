11.08.2020 - 09:16 |
Son depremler 11 Ağustos Kandilli - AFAD | Deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?
Az önce deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD 11 Ağustos son depremler listesini yayınladı. Peki, bugün Türkiye ve yakın çevresinde deprem meydana geldi mi? İşte son depremler...
Son depremler listesi 11 Ağustos 2020... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri duyurmaya devam ediyor. Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri vatandaşlar sorgulamaya devam ediyor.
SON DEPREMLER 11 AĞUSTOS
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ TIKLAYINIZ
O avukat tepki çeken görüntünün ardından konuştu: Ne maskesi kardeşim!Özel halk otobüsüne maskesiz binerek taşkınlık çıkaran avukat Eda Esin Özdemir, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek, “Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim” ifadelerini kullandı.