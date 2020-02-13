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13.02.2020 - 15:10 |

Son depremler 13 Şubat... Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Akdeniz, Manisa ve Elazığ'da depremler devam ediyor. Günlük olarak irili ufaklı birçok deprem olurken vatandaşlar da sık sık son depremler listesini kontrol ediyor. Zaman zamansa "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu soruluyor.

Son depremler 13 Şubat... Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

 

Bugün Van, Manisa, Malatya'da çok hafif şiddetli depremler meydana geldi Bu depremler korku yaratırken şimdi en son depremler merak ediliyor ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi kontrol ediliyor. İşte konuya dair bilgiler...

13 ŞUBAT SON DEPREMLER...

Bu gece saat 03.19 sıralarında Van 3.8 ile saalandı. Saat 12.14'te bu sefer depremin merkezüssü Malatya Pütürge idi ve büyüklük 3.4'tü. Son deprem ise Manisa'da saat 13.43'te 3.7'ydi.

Son depremler 13 Şubat... Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu

 

 

 

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