Son depremler 13 Şubat... Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Bugün Van, Manisa, Malatya'da çok hafif şiddetli depremler meydana geldi Bu depremler korku yaratırken şimdi en son depremler merak ediliyor ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi kontrol ediliyor. İşte konuya dair bilgiler...

13 ŞUBAT SON DEPREMLER...

Bu gece saat 03.19 sıralarında Van 3.8 ile saalandı. Saat 12.14'te bu sefer depremin merkezüssü Malatya Pütürge idi ve büyüklük 3.4'tü. Son deprem ise Manisa'da saat 13.43'te 3.7'ydi.



