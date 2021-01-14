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14.01.2021 - 08:09 |

Son depremler 14 Ocak | AFAD - Kandilli deprem haritası: Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını sorgulamak istiyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayınlamaya devam ediyor. Ayrıca deprem haritasına bakarak son depremin nerede meydana geldiği görüntülenebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte son depremler listesine göre 14 Ocak meydana gelen depremler.

Son depremler 14 Ocak | AFAD - Kandilli deprem haritası: Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün Türkiye ve yakın çevresinde deprem oldu mu? 14 Ocak son depremler listesini derledik. İsterseniz deprem haritasına bakarak son depremin hangi bölgede meydana geldiğin harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

SON DEPREMLER 14 OCAK

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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