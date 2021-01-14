Son depremler 14 Ocak | AFAD - Kandilli deprem haritası: Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün Türkiye ve yakın çevresinde deprem oldu mu? 14 Ocak son depremler listesini derledik. İsterseniz deprem haritasına bakarak son depremin hangi bölgede meydana geldiğin harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

SON DEPREMLER 14 OCAK

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ