15.08.2020 - 14:48 |
Son depremler 15 Ağustos... Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Her gün olduğu gibi son depremler listesi araştırılıyor. Dünkü 4.2'lik Akdeniz depremi sonrası bugün 3'ten büyük deprem yaşanmış değil. İşte Kandilli Rasathanesi deprem listesi...
Türkiye'de her gün irili ufaklı depremler yaşanırken 3'ten büyük depremler panik yaratıyor. Dün Akdeniz'in Girit Adası'ndaki 4.2'lik depremin ardından bugün 3'ten büyük deprem yaşanmadı. İşte 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusunun cevabı..
SON DEPREMLER LİSTESİ