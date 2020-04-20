20.04.2020 - 10:31 |
Son depremler... 20 Nisan'da en son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?
Dün Akdeniz ve Manisa'da peş peşe depremler meydana geldi. Akdeniz iki kez 4 büyüklüğünde Manisa ise 4.3'le sarsıldı. Şimdi vatandaşlar bugün deprem olup olmadığını sorguluyor ve 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusuna cevap arıyor.
Şu sıralar Akdeniz beşik gibi sallanırken Manisa'da ise dün 4.3'lük deprem meydana geldi. Vatandaşlar şimdi bugünkü son depremler listesini kontrol etmek istiyor ve 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusunu yöneltiyor.
SON DEPREMLER
Bugün saat 10.30 itibarıyla 3'ten büyük herhangi bir deprem yaşanmış değil.
Avcılar’da dehşete düşüren olay! Çok sayıda kemik ve kafatası bulunduAvcılar’da boş bir araziye bırakılmış çuvalın içerisinde çok sayıda insan kemiği ve kafatası bulundu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıkan korkunç olayda bulunan kemikler incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.