Son depremler... 20 Nisan'da en son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?

Şu sıralar Akdeniz beşik gibi sallanırken Manisa'da ise dün 4.3'lük deprem meydana geldi. Vatandaşlar şimdi bugünkü son depremler listesini kontrol etmek istiyor ve 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusunu yöneltiyor.

SON DEPREMLER

Bugün saat 10.30 itibarıyla 3'ten büyük herhangi bir deprem yaşanmış değil.