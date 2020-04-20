MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son depremler... 20 Nisan'da en son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?
ABONE OL
20.04.2020 - 10:31 |

Son depremler... 20 Nisan'da en son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?

Dün Akdeniz ve Manisa'da peş peşe depremler meydana geldi. Akdeniz iki kez 4 büyüklüğünde Manisa ise 4.3'le sarsıldı. Şimdi vatandaşlar bugün deprem olup olmadığını sorguluyor ve 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusuna cevap arıyor.

Son depremler... 20 Nisan'da en son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?

 

Şu sıralar Akdeniz beşik gibi sallanırken Manisa'da ise dün 4.3'lük deprem meydana geldi. Vatandaşlar şimdi bugünkü son depremler listesini kontrol etmek istiyor ve 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusunu yöneltiyor.

SON DEPREMLER

Bugün saat 10.30 itibarıyla 3'ten büyük herhangi bir deprem yaşanmış değil.

Son depremler... 20 Nisanda en son nerede ve ne zaman deprem oldu Deprem mi oldu

 

 

Avcılar’da dehşete düşüren olay! Çok sayıda kemik ve kafatası bulunduAvcılar’da boş bir araziye bırakılmış çuvalın içerisinde çok sayıda insan kemiği ve kafatası bulundu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıkan korkunç olayda bulunan kemikler incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Af yasası maddeleri neler? AF yasası kimlere vuruyor 2020?

Af yasası maddeleri neler? AF yasası kimlere vuruyor 2020?

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor!

Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor!

Sıradaki Haber