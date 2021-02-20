20.02.2021 - 19:12 |
Son depremler 20 Şubat 2021 Cumartesi | AFAD - Kandilli: Son dakika oluşan depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncellemeye devam ediyor. Büyük - küçük demeden en ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu arayışına giriyor ve son dakika haberleri arasında son depremler haberlerini yakından takip ediyor. Peki bugün en son nerede deprem oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi gününe ait son depremler son dakika listesi haberimizin devamında...
Deprem haberleri gün içinde zaman zaman büyük ilgiyle karşılaşabiliyor. Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen deprem hakkında bilgilenmek için arayışa geçen vatandaşlar için son depremler listesini haberimize ekledik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem bilgilerinde depremin büyüklüğü, konumu, derinliği , saati açıklanıyor. Peki bugün deprem oldu mu, en son nerede deprem oldu? İşte son dakika son depremler listesi 20 Şubat 2021 Cumartesi...
SON DEPREMLER 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ