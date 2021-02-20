Son depremler 20 Şubat 2021 Cumartesi | AFAD - Kandilli: Son dakika oluşan depremler listesi

Deprem haberleri gün içinde zaman zaman büyük ilgiyle karşılaşabiliyor. Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen deprem hakkında bilgilenmek için arayışa geçen vatandaşlar için son depremler listesini haberimize ekledik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem bilgilerinde depremin büyüklüğü, konumu, derinliği , saati açıklanıyor. Peki bugün deprem oldu mu, en son nerede deprem oldu? İşte son dakika son depremler listesi 20 Şubat 2021 Cumartesi...

SON DEPREMLER 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ





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