24.01.2021 - 12:29 |
Son depremler 24 Ocak 2021 Bugün: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli Rasathanesi raporları
Meydana gelen depremleri öğrenmek isteyen vatandaşlar için, ülkemiz genelinde olan son depremleri haberimize ekledik. Ansızın oluşan depremlerin bazıları büyük şiddetli olsa da bazıları küçük şiddetle yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini büyük-küçük demeden yayımlıyor. Peki en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 24 Ocak 2021 Pazar gününe ait son depremler listesi...
Son dakika haberleri arasında zaman zaman deprem haberleri de yer alıyor. Ülkemizin hangi yerinde olursa olsun, tüm ülkeyi meraklandıran deprem haberleri yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Anlık olarak araması değişkenlik gösteren son depremler sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından cevaplnıyor. İşte haberimizin devamında son depremler listesinin güncel durumu bulunuyor.
SON DEPREMLER
İstanbul trafiğinde terör estirdiler! Her yerde aranıyorlarİstanbul Fatih’te asker uğurlamak için koronavirüs salgınına rağmen bir araya gelen grup, hem maske takmadı hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Havai fişek ve meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, mega kentin altını üstüne getirdi. Polis ekipleri magandaların yakalaması için çalışma başlattı.