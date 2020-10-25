Son depremler 25 Ekim listesi | AFAD - Kandilli Rasathanesi: Son dakika deprem mi oldu?

25 Ekim 2020 Pazar günü meydana gelen depremleri öğrenmek isteyen vatandaşlar arayışa koyuldu. Türkiye'nin dört bir yanında deprem mi oldu sorusunun yanıtını AFAd ve Kandilli Rasathanesi 'son depremler' listesinde paylaşıyor. İşte son dakika deprem haberleri ve detayları...

SON DEPREMLER





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