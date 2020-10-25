25.10.2020 - 10:12 |
Son depremler 25 Ekim listesi | AFAD - Kandilli Rasathanesi: Son dakika deprem mi oldu?
Son depremler listesinin anlık olarak araması artabiliyor. Milyonlarca vatandaş, hissetiği sarsıntının kimi zaman deprem olduğuna emin olarak son depremler listesini araştırıyor, kimi zaman ise tereddütte kalarak deprem mi oldu aramasına geçiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ansızın meydana gelen depremlerin detaylarını yayımlamaya devam ediyor. Depremin nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta ve derinlik bilgilerini paylaşıyor. İşte son dakika deprem haberleri...
25 Ekim 2020 Pazar günü meydana gelen depremleri öğrenmek isteyen vatandaşlar arayışa koyuldu. Türkiye'nin dört bir yanında deprem mi oldu sorusunun yanıtını AFAd ve Kandilli Rasathanesi 'son depremler' listesinde paylaşıyor. İşte son dakika deprem haberleri ve detayları...
SON DEPREMLER
Esenyurt'ta gece kulübünde skandal görüntüler!İstanbul’da vaka sayısındaki artış nedeniyle bir dizi yeni önlemler alınırken, Esenyurt’ta kaydedilen görüntüler vaka sayısındaki artışın nedenini gözler önüne koydu. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen düzenlenen partide ne maske takan ne de sosyal mesafeye uymayan yüzlerce kişi, virüse meydan okuyarak eğlendi.