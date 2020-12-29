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29.12.2020 - 12:14 |

Son depremler 29 Aralık 2020 | AFAD - Kandilli deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? işte 29 Aralık 2020 itibariyle meydana gelen son depremler listesi.

Son depremler 29 Aralık 2020 | AFAD - Kandilli deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son dakika deprem haberleri. Deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? Bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştıran vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sayfasını inceliyor. Son depremler listesinde Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin meydana geldiği bölge, depremin şiddeti ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.

29 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

AKDENİZ'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre Girit Adası açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptıPendik’te süratli şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü, kararsız kalarak bir anda virajı dönmeye çalışınca otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparken, otomobilin kaldırımda yürüyen yayaya çarpmaması olası faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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