Son depremler... 8 Mart'ta en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Elazığ, Malatya, Manisa, Türkiye-İran sınırı son zamanlarda depremlerle sarsılırken bugün Marmara Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Bu deprem Yalova halkını sokağa dökerken sıklıkla "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorulmaya başlandı.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:21’de yerin 10.4 kilometre altında yaşanan deprem Yalova’da kuvvetli hissedildi.



