08.03.2020 - 11:53 |
Son depremler... 8 Mart'ta en son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Marmara Denizi Yalova açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen deprem korku yarattı. Deprem'in büyüklüğü 3.9 olarak belirtildi. Bu deprem sonrası "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu sıklaştı.
Elazığ, Malatya, Manisa, Türkiye-İran sınırı son zamanlarda depremlerle sarsılırken bugün Marmara Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Bu deprem Yalova halkını sokağa dökerken sıklıkla "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorulmaya başlandı.
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07:21’de yerin 10.4 kilometre altında yaşanan deprem Yalova’da kuvvetli hissedildi.
Türk donanmasının havadaki gözü!Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.