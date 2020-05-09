09.05.2020 - 12:39 |
Son depremler? 9 Mayıs (bugün) en son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Akdeniz'de son birkaç haftadır art arda depremler yaşanırken dün yine Girit Adası'nda 4.6'lık deprem meydana geldi. Bu gece ise Girit Adası 4.3'lük depremle sarsıldı. Öte yandan Türkiye-İran sınırında da sabah saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi...
Her gün vatandaşlar son depremler listesini kontrol ederekn en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor. Özellikle Akdeniz'de yaşanan son depremler sonrası burada yaşayan halk bir hayli tedirgin... Dün ve bugün yine Girit Adası sallanırken işte 9 Mayıs son depremler listesi...
SON DEPREMLER
Bu gece Girit Adası 4.3'lük depremle sarsıldı. Öte yandan Türkiye-İran sınırında da sabah saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güvenlik görevlisi şok sözlerle tehdit etti! "Hepsini mermi manyağı yapacağım..."Adana'nın Seyhan ilçesinde, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen bir apartmanın güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" diyerek, tehdit etti.