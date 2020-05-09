Son depremler? 9 Mayıs (bugün) en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Her gün vatandaşlar son depremler listesini kontrol ederekn en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor. Özellikle Akdeniz'de yaşanan son depremler sonrası burada yaşayan halk bir hayli tedirgin... Dün ve bugün yine Girit Adası sallanırken işte 9 Mayıs son depremler listesi...

SON DEPREMLER

Bu gece Girit Adası 4.3'lük depremle sarsıldı. Öte yandan Türkiye-İran sınırında da sabah saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.