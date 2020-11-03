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03.11.2020 - 11:04 |

Son depremler AFAD - Kandilli 3 Kasım 2020 | Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından çok sayıda artçı oldu. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ölçümlerine göre 3 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen depremler nerede oldu? İşte son depremler listesi.

Son depremler AFAD - Kandilli 3 Kasım 2020 | Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler sorgula AFAD - Kandilli Rasathanesi. En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Ege'deki artçı depremler devam ediyor. İşte 3 Kasım 2020 Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 3 KASIM 2020

Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bugün saat 08.32'de Kuşadası Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah 07.56'da ise Sisam Adası'nda 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

    Minik Ayla'yı kurtaran kahramanlar konuştuİzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşlarındaki Ayla Gezgin isimli çocuk canlı olarak çıkarıldı. Küçük Ayda, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri Ayla'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayla'nın 'Ayla ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayla'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi.
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