Son depremler: AFAD ve Kandilli duyurdu! Peş peşe deprem haberleri 21 Ocak 2021

21 Ocak 2021 Perşembe gününe ait son depremler listesinde korkutan depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli yoğun ilgi gördü. Depremin konumu, saati, şiddeti gibi detaylı bilgileri açıklandı. Deprem haberlerini yakından takip etmek isteyenler için son depremler listesini haberimize ekledik. aynı zamanda güncel depremler için de erişim linkini paylaştık. İşte AFAD'ın paylaştığı son depremler...

DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Ege Denizi'nde İzmir açıklarında 3.9 ve 4. 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD yaptığı ilk açıklamada, 'Gelişmeleri takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti. Öte yandan saat 02:28'de 3.9 bir deprem daha kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02.37'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ





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