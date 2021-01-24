Son depremler AFAD ve Kandilli tarafından duyuruldu! 24 Ocak 2021 Pazar

Son dakika haberleri arasında zaman zaman deprem haberleri de yer alıyor. Ülkemizin hangi yerinde olursa olsun, tüm ülkeyi meraklandıran deprem haberleri yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Anlık olarak araması değişkenlik gösteren son depremler sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından cevaplnıyor. İşte haberimizin devamında son depremler listesinin güncel durumu bulunuyor.

SON DEPREMLER





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