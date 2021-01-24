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24.01.2021 - 15:24 |

Son depremler AFAD ve Kandilli tarafından duyuruldu! 24 Ocak 2021 Pazar

Meydana gelen depremleri öğrenmek isteyen vatandaşlar için, ülkemiz genelinde olan son depremleri haberimize ekledik. Ansızın oluşan depremlerin bazıları büyük şiddetli olsa da bazıları küçük şiddetle yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini büyük-küçük demeden yayımlıyor. Peki en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 24 Ocak 2021 Pazar gününe ait son depremler listesi...

Son depremler AFAD ve Kandilli tarafından duyuruldu! 24 Ocak 2021 Pazar

Son dakika haberleri arasında zaman zaman deprem haberleri de yer alıyor. Ülkemizin hangi yerinde olursa olsun, tüm ülkeyi meraklandıran deprem haberleri yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Anlık olarak araması değişkenlik gösteren son depremler sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından cevaplnıyor. İşte haberimizin devamında son depremler listesinin güncel durumu bulunuyor.

SON DEPREMLER

Son depremler AFAD ve Kandilli tarafından duyuruldu 24 Ocak 2021 Pazar

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Deniz suyu 40 metre çekildiMuğla'nın Ula ilçesinde deniz suyunun 40 metre çekildiği bildirildi. Kum adacıklarının oluştuğu Akyaka sahili drone tarafında görüntülendi.
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