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21.01.2021 - 09:50 |

Son depremler bugün...AFAD duyurdu: Deprem haberlerinde son durum

Bugün meydana gelen depremler hakkında bilgi almak isteyenler, arayışını sürdürüyor. Gerek AFAD üzerinden gerekse Kandilli Rasathanesi üzerinden son depremler listesi inceleniyor. 21 Ocak 2020 gününe ait Ege'de korkutan depremler oldu. Üç kez peş peşe olan depremler vatandaşları arayışa geçirdi. İşte 21 Ocak son depremler listesi...

Son depremler bugün...AFAD duyurdu: Deprem haberlerinde son durum

21 Ocak 2021 Perşembe gününe ait son depremler listesinde korkutan depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli yoğun ilgi gördü. Depremin konumu, saati, şiddeti gibi detaylı bilgileri açıklandı. Deprem haberlerini yakından takip etmek isteyenler için son depremler listesini haberimize ekledik. aynı zamanda güncel depremler için de erişim linkini paylaştık. İşte AFAD'ın paylaştığı son depremler...

DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Ege Denizi'nde İzmir açıklarında 3.9 ve 4. 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD yaptığı ilk açıklamada, 'Gelişmeleri takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti. Öte yandan saat 02:28'de 3.9 bir deprem daha kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02.37'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler bugün...AFAD duyurdu: Deprem haberlerinde son durum

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