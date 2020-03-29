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29.03.2020 - 09:35 |

Son depremler: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Son dakika peş peşe depremler! İlk olarak Malatya ardından Manisa... İki ildeki deprem büyük korku yaratırken şidi vatandaşlar Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu? sorusuna cevap arayıp, son depremler listesini kontrol etmek istiyor.

Son depremler: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

 

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 04.34'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından bu sefer Manisa korkuttu! Manisa saat 08.56'da 4.1'lik depremle sarsıldı. Peş peşe gelen deprem haberleri sonrası "Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?" sorusu gündem oldu.

SON DEPREMLER

MALATYA

Malatya'nın Kale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 04.34 olarak açıklanırken derinliği 5 km olarak kaydedildi. Bir dakika sonra ise Kale'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MANİSA

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 08.56 olarak açıklanırken derinliği 7.04 km olarak kaydedildi.

Son depremler: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu

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