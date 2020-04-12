Son depremler... Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Türkiye'de depremler peş peşe geliyor. Dün ordu, Akdeniz, Ege derken bugün de Karadeniz, Türkiye-İran sınırı ve Bingöl'de depremler meydana geldi. Vatandaşlar 'En son ne zaman ve nerede deprem oldu?' sorusuna yanıt bulmaya çalışırken 'Son depremler' listesi sık sık kontrol ediliyor.
Türkiye'de geçen hafta depremler etkisini yitirmeye başlamışken dün ve bugün peş peşe depremler yaşanıyor. Dün ordu, Akdeniz, Ege derken bugün de Karadeniz, Türkiye-İran sınırı ve Bingöl'de depremler yaşandı. işte Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu? sorusunun cevabı ve son depremler listesi.
SON DAKİKA BİNGÖL'DE DEPREM
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirildi. Saat 09.38'de meydana gelen depremin derinliğinin 7.01 km olarak açıklandı.
KARADENİZ'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Karadeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Bartın'ın Amasra ilçesine 182 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
MANİSA'DA DEPREM
Kandilli Rasathanesi, saat 06.25'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.0, derinliğini ise 12.9 kilometre olarak açıkladı.
TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA DEPREM
Kandilli Rasathanesi, saat 06.25'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.0, derinliğini ise 12.9 kilometre olarak açıkladı.
MANİSA'DA DEPREM
Kandilli Rasathanesi, saat 04.45'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,0 derinliğini ise 5.4 kilometre olarak duyurdu.