Son depremler bugün...En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD - Kandilli 'son dakika' geçti
Bugün meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 'son depremler' aramasını gerçekleştiriyor. En son nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu araştıranlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika geçtiği deprem haberlerini haberimize ekledik. İşte 19 Ocak Salı günü meydana gelen depremler...
Gün gün ve anlık olarak değişkenlik gösterebilen son depremler listesine bugün bir yenisi eklendi. Gece 03:41'de Denizli'de 4,20 şiddetinde deprem meydana geldi. Uyku anında hisseden vatandaşlar emin olmak için deprem mi oldu sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. İşe ülkemizde meydana gelen son depremler listesi...
SON DEPREMLER
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DENİZLİ'DE DEPREM
AFAD'dan yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesinde saat 03.41'de, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Depremin 10,11 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Büyüklük: 4.2 (ML)
Yer : Acipayam (Denizli)
Tarih-Saat : 19.01.2021, 03:41:08 TSİ
Enlem : 37.0380 N
Boylam : 29.0896 E
Derinlik : 10.11 km