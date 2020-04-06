Son depremler... Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Ocak ayından bu yana depremlerle sarsılan Türkiye'de artık corona virüs kokusu yaşanıyor. Elazığ, Manisa, Malatya, Akdeniz'deki depremler son iki gündür durulurken vatandaşlar Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusunu sormaya devam ediyor.

SON DEPREMLER

Bugün saat 09.25 itibarıyla henüz 3'ten büyük deprem meydana gelmiş değil. Son 3'ten büyük deprem 4 Nisan'dan Osmaniye'de yaşanmıştı. Osmaniye'nin Kadırlı ilçesi 3.4'lük depremle sarsılmıştı.



