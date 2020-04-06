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06.04.2020 - 09:27 |

Son depremler... Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Türkiye son iki gündür deprem yönünden rahat bir nefes almış durumda... Elazığ, Manisa, Akdeniz'de peş peşe gelen depremler sonrası son iki gündür 3'ten büyük deprem meydana gelmiş değil. İşte son depremler listesi...

Son depremler... Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

 

Ocak ayından bu yana depremlerle sarsılan Türkiye'de artık corona virüs kokusu yaşanıyor. Elazığ, Manisa, Malatya, Akdeniz'deki depremler son iki gündür durulurken vatandaşlar Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusunu sormaya devam ediyor.

SON DEPREMLER

Bugün saat 09.25 itibarıyla henüz 3'ten büyük deprem meydana gelmiş değil. Son 3'ten büyük deprem 4 Nisan'dan Osmaniye'de yaşanmıştı. Osmaniye'nin Kadırlı ilçesi 3.4'lük depremle sarsılmıştı.

Son depremler... Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu

 

 

Marmaris'te kız çocuğuna komşularından balkonlardan sürpriz doğum günüMuğla'nın Marmaris ilçesinde, Pınar ve Ahmet Dinç?in kızı 6 yaşındaki Melek Dinç'e komşuları balkondan sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Balkonlara çıkan komşular şarkılar söyleyerek kız çocuğunun doğum gününü kutladı.
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