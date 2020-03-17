Son depremler: Bugün nerede ve ne zaman deprem oldu?

Türkiye corona virüsüyle mücadele ederken bir yandan da depremler yaşanmaya devam ediyor. Dün Osmaniye bugün ise Elazığ... Elazığ'ın Maden ilçesi bugün saat 08.18'de 3.6 ile sallandı. İşte bugün yaşanan son depremler...

SON DEPREMLER...

17 Mart tarihinde 3'ten büyük sadece bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.





