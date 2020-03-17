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17.03.2020 - 09:16 |

Son depremler: Bugün nerede ve ne zaman deprem oldu?

Son dakika Elazığ'ın Maden ilçesinde saat 08.18'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün de Osmaniye'de 3.9'luk deprem meydana gelmişti. Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle günlük olarak son depremler araması yapılırken vatandaşlar Bugün nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusunu soruyor.

Son depremler: Bugün nerede ve ne zaman deprem oldu?

Türkiye corona virüsüyle mücadele ederken bir yandan da depremler yaşanmaya devam ediyor. Dün Osmaniye bugün ise Elazığ... Elazığ'ın Maden ilçesi bugün saat 08.18'de 3.6 ile sallandı. İşte bugün yaşanan son depremler...

SON DEPREMLER...

17 Mart tarihinde 3'ten büyük sadece bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Son depremler: Bugün nerede ve ne zaman deprem oldu


 

 

 

 

Corona virüs riskine karşın 14 altın kural!Sağlık Bakanlığı paylaştığı bu videoyla tüm vatandaşları uyardı. Videoya, "Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir." notu eklendi.
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