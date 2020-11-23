Son depremler bugün, şu an güncel liste...23 Kasım nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi

Meydana gelen depremleri araştırmaya geçen vatandaşlar, depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğunu öğrenmek istiyor. Anlık olarak güncellenen AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem haberleri yoğun ilgiyle karşılaşıyor. İşte son depremlerin güncel listesi...

SON DEPREMLER





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