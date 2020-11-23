23.11.2020 - 16:15 |
Son depremler bugün, şu an güncel liste...23 Kasım nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi
Son depremler ile ilgili meraklı arayış başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son bilgilere göre en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu belirlendi. Vatandaşlar ise deprem haberleri hakkında bilgi almak için arayışa geçti. İşte son depremler listesi 23 Kasım...
Meydana gelen depremleri araştırmaya geçen vatandaşlar, depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğunu öğrenmek istiyor. Anlık olarak güncellenen AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem haberleri yoğun ilgiyle karşılaşıyor. İşte son depremlerin güncel listesi...
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