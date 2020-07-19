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19.07.2020 - 10:15 |

Son depremler... Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Dün yaşanan Kahramanmaraş ve Malatya depremleri halkta panik yaratırken bugünkü son depremler listesi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sıkça sorulan sorular ise En son ne zaman ve nerede deprem oldu? şeklinde... İşte bugün yaşanan depremler...

Son depremler... Deprem mi oldu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Dün hem Kahramanmaraş hem de Malatya depremleri vatandaşlarda korku yarattı. Gece saatlerinde yaşanan depremler sonrası her zaman olduğu gibi son depremler listesi aratılmaya başlandı. İşte 19 Temmuz son depremler listesi...

19 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün saat 10.00 itinarıyla 3 ve üzeri deprem yaşanmış değil.

Son depremler... Deprem mi oldu En son ne zaman ve nerede deprem oldu

 

Düğün konvoyunda makas terörü! Trafiği tehlikeye attılar!E-5 karayolu Selimpaşa mevkisindeki bir düğün konvoyunda seyreden 7 araç, aniden şerit değiştirip fren yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Birbirlerine zaman zaman “makas” atan sürücüler, arkadaki sürücülerin canlarını tehlikeye atıp, geçişlerini engelledi.
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