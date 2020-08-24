Son depremler... Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Dün Malatya'da yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken yine son depremler listesi sık sık kontrol edilmeye başlandı. Vatandaşlar En son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusunu yöneltiyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün saat 10.15 itibarıyla henüz 3'ten büyük deprem yaşanmadı.

MALATYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre dün saat 21.56'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.