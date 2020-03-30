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30.03.2020 - 09:28 |

Son depremler... Deprem oldu mu? Nerede ve ne zaman deprem oldu?

Dün Malatya ve Manisa yürekleri ağza getirdi. İki ilde yaşanan şiddetli deprem korkuya neden olurken bugün herhangi bir depremin yaşanıp yaşanmadığı merak ediliyor ve "En son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusu soruluyor.

Son depremler... Deprem oldu mu? Nerede ve ne zaman deprem oldu?

 

Deprem ülkesi Türkiye'de her gün onlarca deprem yaşanırken 3'ten büyük depremler korku yaratıyor. Dün Manisa ve Malatya'da korkutan iki deprem meydana geldi. Şimdi vatandaşlar bugünkü son depremler listesini merak ediyor. İşte son durum...

SON DEPREMLER

Bugün saat 09.30 itibarıyla 3'ten büyük deprem meydana gelmedi.

Son depremler... Deprem oldu mu Nerede ve ne zaman deprem oldu

29 MART PAZAR SON DEPREMLER

MALATYA

Malatya'nın Kale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 04.34 olarak açıklanırken derinliği 5 km olarak kaydedildi. Bir dakika sonra ise Kale'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MANİSA

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 08.56 olarak açıklanırken derinliği 7.04 km olarak kaydedildi.

 

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