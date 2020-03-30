Son depremler... Deprem oldu mu? Nerede ve ne zaman deprem oldu?

Deprem ülkesi Türkiye'de her gün onlarca deprem yaşanırken 3'ten büyük depremler korku yaratıyor. Dün Manisa ve Malatya'da korkutan iki deprem meydana geldi. Şimdi vatandaşlar bugünkü son depremler listesini merak ediyor. İşte son durum...

SON DEPREMLER

Bugün saat 09.30 itibarıyla 3'ten büyük deprem meydana gelmedi.

29 MART PAZAR SON DEPREMLER

MALATYA

Malatya'nın Kale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 04.34 olarak açıklanırken derinliği 5 km olarak kaydedildi. Bir dakika sonra ise Kale'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MANİSA

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 08.56 olarak açıklanırken derinliği 7.04 km olarak kaydedildi.