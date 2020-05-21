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21.05.2020 - 11:17 |

Son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Akdeniz'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Dün ve bugün birçok kez Girit Adası'nda deprem yaşandı. Bugün 3'ten büyük 6 deprem yaşanırken yine hepsi Girit Adası'ndaydı. İşte 21 Mayıs son depremler listesi...

Son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Son depremler günlük olarak araştırılmaya devam ederken Akdeniz'de peş peşe meydana gelen depremler tedirgin ediyor. Bugün gün birçok kez depğrem meydana gelirken vatandaşlar 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. İşte detaylar...

SON DEPREMLER

Bugün saat 11.00'e kadar 6 deprem meydana geldi. Bunların hepsi de Akdeniz'deydi. Son deprem ise saat 09.19'da 3.6 büyüklüğündeydi.

Son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu

 

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