23.02.2021 - 13:39 |
Son depremler güncel listesi bugün | Deprem mi oldu, neresi sallandı?
Bugün meydana gelen depremleri bir araya getirdik. Depremin konumu, saati, şiddetini haberimize ekledik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesinden faydalanarak deprem haberlerini merak edenler için haberimizi anlık olarak güncelledik. Peki ülkemizde en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? 23 Şubat 2021 Salı gününe ait son dakika deprem haberleri...
Son dakika deprem bilgilerini haberimizde derledik. Nerede, ne zaman, kaç şiddetinde depremin meydana geldiğine sayfamızda yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet sayfalarındaki son dakika deprem haberlerini bilmek isteyenler için son depremler listesinin tablosu sayfanın devamında. İşte 23 Şubat 2021 Salı gününe ait son dakika deprem haberleri...
DEPREM Mİ OLDU?
Bugün ülkemizde 3 şiddetinin üzerinde iki deprem meydana geldi. İlki saat 01:42'de 3,80 şiddetinde Sivas'ta yaşandı. İkincisi ise saat 10:15'de Ege Denizi'nde 3,80 şiddetinde meydana geldi.
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim duyurusu: Çok önemli iki haftanın ortasındayızMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız' dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın yüze yüze eğitim açıklaması...