10.03.2020 - 18:53 |
Son depremler haritası (10 Mart) Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? Kandilli - AFAD canlı deprem açıklamaları
Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler listesinde hangi bölgeler var? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sayfasında yayınlayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde son ölçümlere göre bugün deprem oldu mu? İşte 2 Şubat Pazar meydana gelen son dakika depremleri haritası...
Son dakika haberine göre, Türkiye - İran sınırında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, dün akşam saat 23.20de merkez üssü Manisanın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER HARİTASI (10 MART)