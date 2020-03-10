Son depremler haritası (10 Mart) Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? Kandilli - AFAD canlı deprem açıklamaları

Son dakika haberine göre, Türkiye - İran sınırında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre, dün akşam saat 23.20de merkez üssü Manisanın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER HARİTASI (10 MART)











