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18.02.2020 - 22:36 |

Son depremler haritasÄ± (18 Åžubat) Manisa KÄ±rkaÄŸaç son dakika depremi Ä°zmir ve Bursa'yÄ± salladÄ± - AFAD ve Kandilli açÄ±kladÄ±

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Manisaâ€™nÄ±n KÄ±rkaÄŸaÃ§ ilÃ§esinde saat 19.09â€™da yerin 12.2 km derinliÄŸinde 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Deprem Ä°zmir, Bursa ve hatta Ä°stanbul gibi Ã§evre illerde de hissedildi. TÃ¼rkiye'nin oldukÃ§a merak ettiÄŸi deprem haberi sonrasÄ± gÃ¶zler son depremler listesine Ã§evrildi. Ä°ÅŸte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremler haritasÄ±...

Son depremler haritasÄ± (18 Åžubat) Manisa KÄ±rkaÄŸaç son dakika depremi Ä°zmir ve Bursa'yÄ± salladÄ± - AFAD ve Kandilli açÄ±kladÄ±

BugÃ¼n Manisa'nÄ±n KÄ±rkaÄŸaÃ§ ilÃ§esinde 4.9 ÅŸiddetinde deprem meydana gelirken sÃ¶z konusu deprem TÃ¼rkiye genelinde de oldukÃ§a araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Son yaÅŸanan depremler sonrasÄ± depreme dair aramalarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±ran vatandaÅŸlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde ÅŸu sÄ±ralar son depremler listesini kontrol edip "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorularÄ±na cevap arÄ±yor. Ä°ÅŸte 18 Åžubat son depremler haritasÄ±...

MANÄ°SA 4.9 Ä°LE KORKUTTU!Â 

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi Manisa'da 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem kaydetti. Deprem Ä°zmir'de de hissedildi. Saat 19.15'de meydana gelen depremin merkez Ã¼ssÃ¼ Manisa KÄ±rkaÄŸaÃ§ olarak belirlendi. Depremin derinliÄŸi ise 12 kilometre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

SON DEPREMLER NERELERDE OLDU?Â 

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Son depremler haritasÄ± (18 Åžubat) Manisa KÄ±rkaÄŸaÃ§ son dakika depremi Ä°zmir ve BursayÄ± salladÄ± - AFAD ve Kandilli aÃ§Ä±kladÄ±

DEPREM NERELERDE OLUÅžUR?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluÅŸabilir. Genel olarak depremlerin kabuÄŸu oluÅŸturan levhalarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nda oluÅŸtuÄŸu sÃ¶ylenebilir. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenmiÅŸtir ve bu kesiler hep levha sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. Depremlerin yoÄŸun olarak gÃ¶zlendiÄŸi bÃ¶lgeler yeryÃ¼zÃ¼nde Ã¼Ã§ ana kuÅŸak oluÅŸturur.

1. KuÅŸak (Pasifik Deprem KuÅŸaÄŸÄ±): Åžili'den kuzeye doÄŸru GÃ¼ney Amerika kÄ±yÄ±larÄ±, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± ve Alaska'nÄ±n gÃ¼neyinden Aleutian AdalarÄ±, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, GÃ¼ney Pasifik AdalarÄ± ve Yeni Zelanda'yÄ± iÃ§ine alan en bÃ¼yÃ¼k deprem kuÅŸaÄŸÄ±dÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremleri %81'i bu kuÅŸak Ã¼zeride gerÃ§ekleÅŸir.

2. KuÅŸak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) baÅŸlayÄ±p Himalayalar ve Akdeniz Ã¼zerinden Atlantik okyanusuna ulaÅŸan kuÅŸaktÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremlerin %17'si bu kuÅŸakta oluÅŸur.

3. KuÅŸak (Atlantik): Bu kuÅŸak Atlantik Okyanusu ortasÄ±nda yer alan levha sÄ±nÄ±rÄ± (Atlantik Okyanus SÄ±rtÄ±) boyunca uzanÄ±r.

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Manisa depremi öncesi 'gizemli olay!Manisa'nÄ±n KÄ±rkaÄŸaç ilçesinde hayvancÄ±lÄ±k yapan bir vatandaÅŸ, akÅŸam saatlerinde meydana gelen 5.2 büyüklüÄŸündeki deprem anÄ±nÄ± cep telefonuyla kaydetti. KuzularÄ±nÄ±n panik halinde hareket ederek yüksek ses çÄ±karmasÄ±na anlam veremeyen vatandaÅŸ, telefonuyla ahÄ±rda video çekerken deprem anÄ±nÄ± kayda aldÄ±.
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