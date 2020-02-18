BugÃ¼n Manisa'nÄ±n KÄ±rkaÄŸaÃ§ ilÃ§esinde 4.9 ÅŸiddetinde deprem meydana gelirken sÃ¶z konusu deprem TÃ¼rkiye genelinde de oldukÃ§a araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Son yaÅŸanan depremler sonrasÄ± depreme dair aramalarÄ±nÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±ran vatandaÅŸlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde ÅŸu sÄ±ralar son depremler listesini kontrol edip "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorularÄ±na cevap arÄ±yor. Ä°ÅŸte 18 Åžubat son depremler haritasÄ±...



MANÄ°SA 4.9 Ä°LE KORKUTTU!Â



BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi Manisa'da 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem kaydetti. Deprem Ä°zmir'de de hissedildi. Saat 19.15'de meydana gelen depremin merkez Ã¼ssÃ¼ Manisa KÄ±rkaÄŸaÃ§ olarak belirlendi. Depremin derinliÄŸi ise 12 kilometre olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

SON DEPREMLER NERELERDE OLDU?Â

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DEPREM NERELERDE OLUÅžUR?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluÅŸabilir. Genel olarak depremlerin kabuÄŸu oluÅŸturan levhalarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nda oluÅŸtuÄŸu sÃ¶ylenebilir. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenmiÅŸtir ve bu kesiler hep levha sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. Depremlerin yoÄŸun olarak gÃ¶zlendiÄŸi bÃ¶lgeler yeryÃ¼zÃ¼nde Ã¼Ã§ ana kuÅŸak oluÅŸturur.

1. KuÅŸak (Pasifik Deprem KuÅŸaÄŸÄ±): Åžili'den kuzeye doÄŸru GÃ¼ney Amerika kÄ±yÄ±larÄ±, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± ve Alaska'nÄ±n gÃ¼neyinden Aleutian AdalarÄ±, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, GÃ¼ney Pasifik AdalarÄ± ve Yeni Zelanda'yÄ± iÃ§ine alan en bÃ¼yÃ¼k deprem kuÅŸaÄŸÄ±dÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremleri %81'i bu kuÅŸak Ã¼zeride gerÃ§ekleÅŸir.

2. KuÅŸak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) baÅŸlayÄ±p Himalayalar ve Akdeniz Ã¼zerinden Atlantik okyanusuna ulaÅŸan kuÅŸaktÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremlerin %17'si bu kuÅŸakta oluÅŸur.

3. KuÅŸak (Atlantik): Bu kuÅŸak Atlantik Okyanusu ortasÄ±nda yer alan levha sÄ±nÄ±rÄ± (Atlantik Okyanus SÄ±rtÄ±) boyunca uzanÄ±r.

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