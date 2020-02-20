Son depremler haritasÄ± (20 Åžubat PerÅŸembe) Deprem mi oldu, nerede kaÃ§ ÅŸiddetinde Kandilli ve AFAD aÃ§Ä±kladÄ±

Son depremler haritasÄ± (20 Åžubat PerÅŸembe) Deprem mi oldu, nerede kaç ÅŸiddetinde? Kandilli ve AFAD açÄ±kladÄ±
TÃ¼rkiye'de deprem haberleri dur durak bilmiyor. Her geÃ§en bir yenisinin eklendiÄŸi depremlere bu kez de Manisa'da meydana gelen depremler konu oldu. Konuyla ilgili olarak vatandaÅŸlar en Ã§ok deprem mi oldu, nerede deprem oldu, deprem kaÃ§ ÅŸiddetinde, merkez Ã¼ssÃ¼ neresi gibi en Ã§ok merak edilen sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± arÄ±yor. Ä°ÅŸte 20 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ itibariyle yurtta meydana gelen son dakika deprem haberlerinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±...
GÃ¼n itibariyle merkez Ã¼ssÃ¼ Manisa'nÄ±n KÄ±rkaÄŸaÃ§ ve Akhisar ilÃ§eleri olan son deprem haberleri sonrasÄ± vatandaÅŸlar bugÃ¼n meydana gelen son dakika depremleriyle ilgili aramalara baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte 20 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili tÃ¼m bilgiler ve tÃ¼m TÃ¼rkiye'nin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 3.5 ÅŸiddetindeki Manisa depreminin ayrÄ±ntÄ±larÄ±...
MANÄ°SA BÄ°R KEZ DAHA SALLANDIÂ
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere gÃ¶re Manisa'nÄ±n Akhisar ilÃ§esinde 18.46'da 3.5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Ã§evre illerden hissedildi. Bir dakika sonra 3.1 ÅŸiddetinde artÃ§Ä± bir deprem daha meydana geldi.
SON DEPREMLER NERELERDE OLDU? (20 ÅžUBAT PERÅžEMBE)
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DEPREM NERELERDE OLUÅžUR?
Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluÅŸabilir. Genel olarak depremlerin kabuÄŸu oluÅŸturan levhalarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nda oluÅŸtuÄŸu sÃ¶ylenebilir. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenmiÅŸtir ve bu kesiler hep levha sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. Depremlerin yoÄŸun olarak gÃ¶zlendiÄŸi bÃ¶lgeler yeryÃ¼zÃ¼nde Ã¼Ã§ ana kuÅŸak oluÅŸturur.
1. KuÅŸak (Pasifik Deprem KuÅŸaÄŸÄ±): Åžili'den kuzeye doÄŸru GÃ¼ney Amerika kÄ±yÄ±larÄ±, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± ve Alaska'nÄ±n gÃ¼neyinden Aleutian AdalarÄ±, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, GÃ¼ney Pasifik AdalarÄ± ve Yeni Zelanda'yÄ± iÃ§ine alan en bÃ¼yÃ¼k deprem kuÅŸaÄŸÄ±dÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremleri %81'i bu kuÅŸak Ã¼zeride gerÃ§ekleÅŸir.
2. KuÅŸak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) baÅŸlayÄ±p Himalayalar ve Akdeniz Ã¼zerinden Atlantik okyanusuna ulaÅŸan kuÅŸaktÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremlerin %17'si bu kuÅŸakta oluÅŸur.
3. KuÅŸak (Atlantik): Bu kuÅŸak Atlantik Okyanusu ortasÄ±nda yer alan levha sÄ±nÄ±rÄ± (Atlantik Okyanus SÄ±rtÄ±) boyunca uzanÄ±r.
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