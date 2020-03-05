Son depremler haritası (5 Mart) Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor

Etkin fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetleri arttıkça konuyla ilgili olarak aramalar da iyice artıyor. Gün itibariyle son olarak Akdeniz'de 3 şiddeti üzerinde meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde yaşanan depremleri kayıt altına almaya devam ediyor. İşte 5 Mart itibariyle Kandilli Rasathanesi son deprem haritası...

5 MART SON DEPREMLER

Malatya, Manisa, Van, Elazığ, Akdeniz son zamanlarda depremlerin etkisi altında... Bugün Akdeniz'de 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bugün "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu yine gündemde... İşte 5 Mart Perşembe son depremler haritası...