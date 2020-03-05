05.03.2020 - 19:06 |
Son depremler haritası (5 Mart) Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün son olarak merkez üssü Akdeniz olan ve Antalya dahil birçok çevre ilde hissedilen 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
Etkin fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetleri arttıkça konuyla ilgili olarak aramalar da iyice artıyor. Gün itibariyle son olarak Akdeniz'de 3 şiddeti üzerinde meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde yaşanan depremleri kayıt altına almaya devam ediyor. İşte 5 Mart itibariyle Kandilli Rasathanesi son deprem haritası...
5 MART SON DEPREMLER
Malatya, Manisa, Van, Elazığ, Akdeniz son zamanlarda depremlerin etkisi altında... Bugün Akdeniz'de 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bugün "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu yine gündemde... İşte 5 Mart Perşembe son depremler haritası...