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06.03.2020 - 22:21 |

Son depremler haritası (6 Mart Cuma) deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor

Etkin fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetleri arttıkça konuyla ilgili olarak aramalar da iyice artıyor. Gün itibariyle son olarak Türkiye - İran sınırında 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde yaşanan depremleri kayıt altına almaya devam ediyor. İşte 6 Mart itibariyle Kandilli Rasathanesi son deprem haritası...

Son depremler haritası (6 Mart Cuma) deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor

SINIRDA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği son dakika verilerine göre Türkiye - İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 17.19'da meydana gelen depremin merkez üssü İran'ın Khoy bölgesi olarak açıklanırken, depremin derinliğinin yaklaşık 7 kilometre olduğu duyuruldu. Son dakika Sınırda korkutan deprem Depremin büyüklüğü... Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.49'da kaydedildi. Açıklamada, depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

6 MART CUMA SON DEPREMLER HARİTASI

Son depremler haritası (6 Mart Cuma) deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde AFAD ve Kandilli canlı açıklıyor


 

 

 

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