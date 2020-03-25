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25.03.2020 - 20:13 |

Son depremler haritası! Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? (25 Mart) AFAD - Kandilli canlı açıklıyor

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler listesinde hangi bölgeler var? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sayfasında yayınlayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde son ölçümlere göre bugün deprem oldu mu? İşte 25 Mart Çarşamba günü meydana gelen son dakika depremleri haritası...

Son depremler haritası! Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? (25 Mart) AFAD - Kandilli canlı açıklıyor

Etkin fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetleri arttıkça konuyla ilgili olarak aramalar da iyice artıyor. Gün itibariyle son olarak Manisa ve Osmaniye'de 3 şiddeti üzerinde meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde yaşanan depremleri kayıt altına almaya devam ediyor. İşte 25 Mart Çarşamba itibariyle Kandilli Rasathanesi son deprem haritası...

MANİSA 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, merkez üssü Manisa Gebeler olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberine göre, deprem 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER HARİTASI (25 MART)

Son depremler haritası Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde (25 Mart) AFAD - Kandilli canlı açıklıyor













 

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