Son depremler haritası... En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 4 Şubat Kandilli ve AFAD açıklıyor
Bugün Manisa'da meydana gelen iki son dakika depremi sonrası gece saatlerine yakın Manisa bir kez daha üst üste iki şiddetli depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan ve ajanslara son dakika olarak düşen son depremlerin ayrıntılarına göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 21.10'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son dakika deprem haberi sonrası gözler son depremlerin ayrıntılarına çevrildi. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
Son dakika haberlerinde deprem haberi yer kendine önemli bir yer buldu. Son olarak 18.41 itibariyle Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde meydana gelen depremin 3.6 şiddetinde ve 6.7 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...
AFAD'DAN AÇIKLAMA
22 Ocak’ta 5.4 ile sarsılan Manisa’nın Akhisar ilçesi, zaman zaman meydana gelen depremlerle beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 18.41’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle yaralanma ve hasar meydana gelmediği öğrenilirken, vatandaşlar panik yaşadı.
1 SAAT ÖNCE DE SALLANMIŞTI
Öte yandan Manisa bir saat önce de 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştı.
3 ŞUBAT SON DEPREMLER
Bugün Manisa, Akdeniz'de yine depremler meydana gelirken Kahramanmaraş da 3.6 ile sallandı.
2 ŞUBAT SON DEPREMLER
FAD'dan son dakika haberine göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde saat 13:40'ta bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 19.27 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. 14.46'da Manisa'da 4.5 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.
MANİSA DA SALLANDI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KIRKAĞAÇ'TA DEPREM
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.