25.11.2020 - 09:58 |
Son depremler Kandilli - AFAD güncel liste | Son depremler listesi Türkiye (25 Kasım 2020 Çarşamba)
Son depremler listesi büyük merakla araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem hissedilen bölgelerde yoğun ilgi görüyor. İnternet üzerinden deprem mi oldu arayışı yapan vatandaşlar, meydana gelen son depremleri öğrenmek istiyor. 25 Kasım 2020 Çarşamba günü bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler güncel listesi...
Yaşanan ufak veya büyük sarsıntılar sonrasında deprem haberlerini yakından takip etmek isteyen vatandaşlar son depremler aramasında bulunuyır. Son depremler listesi zaman zaman yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Vatandaşlar, depremin nerede ve kaç şiddetinde meydana geldiğini öğrenmek istiyor. Peki bugün deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi 25 Kasım...
SON DEPREMLER
TÜRKİYE'NİN DEPREM HARİTASI
YILLARA GÖRE DEPREM SAYISI
UN Women’dan kadınlara yönelik şiddetle mücadele kampanyasıBirleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında bu sene kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete dur diyecek 1 milyon kişi arıyor. 25 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan kampanya, herkesi www.atesbocekleri.info sitesinde siber şiddet ile ilgili testi çözmeye ve arkadaşlarını meydan okumaya (challenge) davet ediyor.