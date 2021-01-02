02.01.2021 - 10:05 |
Son depremler Kandilli - AFAD güncel listesi 2 Ocak! Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesini yayınlamaya devam ediyor. Anlık olarak değişkenlik gösterebilen son depremler listesinin güncel durumuna haberimizde yer verdik. Peki en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son deprem haberleri...
Ansızın meydana gelen depremlerden haberdar olmak isteyen vatandaşlar, son depremler listesini büyük merakla araştırıyor. Deprem haberlerini yakından takip etmek isteyenler için, AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı son depremleri haberimize ekledik.
EGE DENİZİ'NDE 4,00 ŞİDDETİNDE DEPREM!
2 Ocak bugün saat 05:25'de Ege Denizi'nde 4,00 şiddetinde deprem meydana geldi.
HAZAR DENİZİ'NDE 4,50 ŞİDDETİNDE DEPREM
2 Ocak bugün saat 04:05'de Hazar Denizi'nde 4,50 şiddetinde deprem meydana geldi.
GÜNCEL SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.