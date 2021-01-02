Son depremler Kandilli - AFAD güncel listesi 2 Ocak! Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Ansızın meydana gelen depremlerden haberdar olmak isteyen vatandaşlar, son depremler listesini büyük merakla araştırıyor. Deprem haberlerini yakından takip etmek isteyenler için, AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı son depremleri haberimize ekledik.

EGE DENİZİ'NDE 4,00 ŞİDDETİNDE DEPREM!

2 Ocak bugün saat 05:25'de Ege Denizi'nde 4,00 şiddetinde deprem meydana geldi.

HAZAR DENİZİ'NDE 4,50 ŞİDDETİNDE DEPREM

2 Ocak bugün saat 04:05'de Hazar Denizi'nde 4,50 şiddetinde deprem meydana geldi.

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