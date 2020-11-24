Son depremler Kandilli Rasathanesi - AFAD listesi | Son depremler haritası

24 Kasım 2020 bugün meydana gelen depremleri öğrenmek isteyen vatandaşlar arayışa geçiyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika anlık deprem bilgilerini yayımlamaya devam ediyor. En ufak sarsıntıyı bildiren AFAd ve Kandilli Rasathanesi'ne ilgi büyük. Peki en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu?

SON DEPREMLER





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