24.11.2020 - 12:18 |
Son depremler Kandilli Rasathanesi - AFAD listesi | Son depremler haritası
Son depremler ile ilgili araştırmalar peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan son depremler listesi yoğun ilgiyle karşılaşlıyor. Vatandaşlar tarafından son depremler haritasındaki son durum öğrenilmek isteniyor. İşte 24 Kasım bugün meydana gelen depremler...
24 Kasım 2020 bugün meydana gelen depremleri öğrenmek isteyen vatandaşlar arayışa geçiyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika anlık deprem bilgilerini yayımlamaya devam ediyor. En ufak sarsıntıyı bildiren AFAd ve Kandilli Rasathanesi'ne ilgi büyük. Peki en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu?
SON DEPREMLER
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