MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son depremler Kandilli Rasathanesi - AFAD listesi | Son depremler haritası
ABONE OL
24.11.2020 - 12:18 |

Son depremler Kandilli Rasathanesi - AFAD listesi | Son depremler haritası

Son depremler ile ilgili araştırmalar peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan son depremler listesi yoğun ilgiyle karşılaşlıyor. Vatandaşlar tarafından son depremler haritasındaki son durum öğrenilmek isteniyor. İşte 24 Kasım bugün meydana gelen depremler...

Son depremler Kandilli Rasathanesi - AFAD listesi | Son depremler haritası

24 Kasım 2020 bugün meydana gelen depremleri öğrenmek isteyen vatandaşlar arayışa geçiyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika anlık deprem bilgilerini yayımlamaya devam ediyor. En ufak sarsıntıyı bildiren AFAd ve Kandilli Rasathanesi'ne ilgi büyük. Peki en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu?

SON DEPREMLER

Son depremler Kandilli Rasathanesi - AFAD listesi | Son depremler haritası

GÜNCEL DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Son depremler Kandilli Rasathanesi - AFAD listesi | Son depremler haritası

 

Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldüFenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın koruma polisinin silahından çıkan kurşun 30 yaşındaki Kerim Karahan'ın ölümüne sebep oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi!

26 milyon liralık dolandırıcılık son anda engellendi!

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü!

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet