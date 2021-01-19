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19.01.2021 - 14:20 |

Son depremler listesi 19 Ocak 2021

Bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi? AFAD ve Kandilli 19 Ocak 2021 Salı gününe ait depremleri bir arada paylaştı. İşte büyük-küçük demeden tüm depremlerin detayları...

Son depremler listesi 19 Ocak 2021

Gün gün ve anlık olarak değişkenlik gösterebilen son depremler listesine bugün bir yenisi eklendi. Gece 03:41'de Denizli'de 4,20 şiddetinde deprem meydana geldi. Uyku anında hisseden vatandaşlar emin olmak için deprem mi oldu sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. İşe ülkemizde meydana gelen son depremler listesi...

SON DEPREMLER

Son depremler listesi 19 Ocak 2021

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DENİZLİ'DE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesinde saat 03.41'de, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 10,11 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Büyüklük: 4.2 (ML)
Yer : Acipayam (Denizli)
Tarih-Saat : 19.01.2021, 03:41:08 TSİ
Enlem : 37.0380 N
Boylam : 29.0896 E
Derinlik : 10.11 km

Soygun için girdi dayak yiyerek yakalandıEsenyurt'ta iki kişi, telefon dükkanını soymak isterken sert kayaya çarptı. Soyguna gelen zanlılara iş yeri sahibinin saldırması üzerine panikleyip kaçan silahlı soygunculardan bir tanesi çevredeki vatandaş ve iş yeri sahibi tarafından uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
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