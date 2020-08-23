23.08.2020 - 10:34 |
Son depremler listesi 23 Ağustos | Deprem mi oldu: AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika haberleri
Son depremler listesi için arayışa geçen vatandaşlar, deprem mi oldu öğrenmek istiyor. Günün her saat diliminde güncel deprem bilgilerini yayımlayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri, en ufak sarsıntıda yoğun ilgi görüyor. Peki 23 Ağustos Pazar günü deprem oldu mu, en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler listesi...
Her an, her yerde meydana gelebilecek olan depreme karşı her geçen gün tedbirimizi daha da arttırmalıyız. Son zamanlarda meydana gelen depremler, vatandaşları en ufak sarsıntıda arayışa geçiriyor. Depremi hisseden vatandaşlar emin olmak için deprem mi oldu arayışına geçerken, kimi vatandaş ise son depremler aramasını yapıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesinin son dakika deprem bilgileri...
SON DEPREMLER LİSTESİ
Şehir magandasına kadın tekvandocu şoku!İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme tartışmasında bir kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı. Eski tekvandocu olan kadın, adamı fena şekilde dövdü. Vatandaşların araya girmesiyle kavganın büyümesi önlendi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonuna böyle yansıdı.