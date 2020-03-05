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05.03.2020 - 09:31 |

Son depremler listesi! 5 Mart AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan son depremler listelenmeye devam ediyor. Ülkemizde Ocak ayından bu yana yaşanan deprem dalgası sürüyor. Manisa, Elazığ, Van, Ankara gibi birçok ilde meydana gelen depremlerden bazıları can ve mal kayıplarına yol açtı. Yaşanan son depremlerin ardından vatandaşlar anlık olarak meydana gelen son depremler listesini takip etmeye devam ediyor. Peki en son nerede deprem oldu?

Son depremler listesi! 5 Mart AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen son depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açsa da depremin şiddetine göre can ve mal kaybıda yaşanabiliyor. Malatya, Manisa, Elazığ, Van gibi illerde meydana gelen depremler halen küçük sarsıntınlar halinde devam ediyor. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler listesi 5 Mart AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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