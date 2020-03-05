Son depremler listesi! 5 Mart AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen son depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açsa da depremin şiddetine göre can ve mal kaybıda yaşanabiliyor. Malatya, Manisa, Elazığ, Van gibi illerde meydana gelen depremler halen küçük sarsıntınlar halinde devam ediyor. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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