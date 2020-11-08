Son depremler listesi 8 Kasım | AFAD - Kandilli Rasathanesi: Son depremler sayfası güncel durum

AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem haberlerini paylaşmaya devam ediyor. Son depremler listesine bugün bir yenisi daha eklendi. Vatandaşlar ise nerede ve ka şiddetinde depremin olduğnu öğrenmek için harekete geçti. İşte 8 Kasım Pazar günü son depremler...

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği duyuruldu. Son dakika açıklaması AFAD'dan yapıldı.AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin derinliğini ise 9.15 km. olarak açıkladı.

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