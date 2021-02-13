13.02.2021 - 15:30 |
Son depremler listesi: AFAD - Kandilli Rasathanesi 13 Şubat 2021
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, anlık olarak meydana gelen depremleri paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise son depremler listesini incelemek için arayışa geçiyor. Deprem mi oldu, son depremler aramaları zaman zaman yoğun ilgiyle karşılaşabiliyor. İşte 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe ait son depremler...
Son dakika haberleri arasında deprem haberleri de yakından takip ediliyor. Anlık olarak değişkenlik gösterebilen son depremler listesinin güncel durumunu haberimize ekledik. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe ait son depremler listesi...
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