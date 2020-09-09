Son depremler listesi | Deprem mi oldu? 9 Eylül 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika haberleri

Zaman zaman gündeme gelen deprem haberleri vatandaşları meraklandırıyor. Depremin nerede olduğu, kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden son deprem bilgilerini yayımlıyor. Depremin nerede olduğu, kaç şiddetinde olduğu ve derinliğinin ne kadar olduğu belirtiliyor. Peki bugün deprem oldu mu, işte son depremler listesi...

SON DEPREMLER









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