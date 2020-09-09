09.09.2020 - 16:56 |
Son depremler listesi | Deprem mi oldu? 9 Eylül 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika haberleri
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini paylaşmaya devam ediyor. Dün gece Tekirdağ'da meydana gelen 4.2 şiddetinde deprem çevre illerden de hissedildi. Bugün ise en ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar, deprem mi oldu arayışına geçti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesini haberimize ekledik. İşte 9 Eylül günü meydana gelen son depremler...
Zaman zaman gündeme gelen deprem haberleri vatandaşları meraklandırıyor. Depremin nerede olduğu, kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden son deprem bilgilerini yayımlıyor. Depremin nerede olduğu, kaç şiddetinde olduğu ve derinliğinin ne kadar olduğu belirtiliyor. Peki bugün deprem oldu mu, işte son depremler listesi...
SON DEPREMLER
Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriyeDoğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam eden Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği artırdı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda konuşlanan Yunan askerleri, ağır silahların bulunduğu Zodyak botlarla her gün devriye geziyor. Adada, komandoları taşıyan askeri kamyonlar görülürken, mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi. DHA ekibi, adadaki askeri hareketliliği yakından görüntüledi.